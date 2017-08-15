Бэйл установил свой личный антирекорд за время выступлений в "Реале"

Теги гарет бэйлреал мадрид

Бэйл установил свой личный антирекорд за время выступлений в "Реале"Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл установил свой личный антирекорд по количеству проведенных матчей без забитых голов за время своего выступления за королевский клуб.

Так, согласно данным OptaJose, первый поединок за Суперкубок Испании против каталонской "Барселоны" стал для валлийца уже десятым по счету подряд, в которых ему не удалось поразить ворота соперника. Эта "сухая" серия стала самой длинной для Бэйла в "Реале".

Напомним, Перес может нанести новый "удар" по "Барселоне". | soccernews.ru

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Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
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