Бэйл установил свой личный антирекорд за время выступлений в "Реале"

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл установил свой личный антирекорд по количеству проведенных матчей без забитых голов за время своего выступления за королевский клуб.

Так, согласно данным OptaJose, первый поединок за Суперкубок Испании против каталонской "Барселоны" стал для валлийца уже десятым по счету подряд, в которых ему не удалось поразить ворота соперника. Эта "сухая" серия стала самой длинной для Бэйла в "Реале".

Напомним, Перес может нанести новый "удар" по "Барселоне". | soccernews.ru