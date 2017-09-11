Бэйл: "В прошлом сезоне я часто играл на обезболивающих"



Валлийский полузащитник "Реала" Гарет Бэйл рассказал, что в минувшем сезоне его часто донимали травмы.

"Легко сказать, что мне нужно было больше отдыхать. Но когда ты травмировал три месяца, то хочется поскорее вернуться на поле. В прошлом сезоне я часто играл на обезболивающих. Сейчас я думаю, что мне нужно было дольше лечиться, чтобы лучше играть. Боли в голеностопе мешали мне играть в свою силу", - приводит слова Бэйла El Pais.

В прошлом сезоне 28-летний Бэйл провел за "Реал" всего 27 матчей и забил 9 голов.

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