Бэйл в третий раз стал отцом



У полузащитника "Реала" Гарета Бэйла родился сын.

Новорожденного назвали Аксель Чарль Бэйл.

Фото: Третий ребенок Бэйла.

Это уже третий ребенок в семье 28-летнего Бэйла и Эммы Риз-Джонс. Ранее она родила футболисту двух дочерей.

Летом пара намерена пожениться в Италии.

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