Бэйл в третий раз стал отцом

Теги реал мадридгарет бэйл

Бэйл в третий раз стал отцом
У полузащитника "Реала" Гарета Бэйла родился сын.

Новорожденного назвали Аксель Чарль Бэйл.

Фото: Третий ребенок Бэйла.

 

We are delighted to welcome a baby boy into our family this morning. Axel Charles Bale 08.05.18

Публикация от Gareth Bale (@garethbale11)

Это уже третий ребенок в семье 28-летнего Бэйла и Эммы Риз-Джонс. Ранее она родила футболисту двух дочерей. 

Летом пара намерена пожениться в Италии. 

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