Бэйл вернулся к тренировкам с "Реалом"

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Бэйл вернулся к тренировкам с "Реалом"

Валлийский нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл восстановился после травмы и приступил к тренировкам в общей группе, сообщает El Chiringuito.

Ранее футболист пропустил некоторое время из-за респираторной инфекции. Есть вероятность, что форвард сможет сыграть в матче 20-го тура чемпионата Испании с "Севильей", который состоится 18 января.

В нынешнем сезоне 30-летний Бэйл провел за "Реал" 12 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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