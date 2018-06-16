Бэйл воодушевлён назначением Лопетеги на пост главного тренера "Реала"

Вингер Гарет Бэйл воодушевлён назначением Хулена Лопетеги на пост главного тренера "Реала".

Как сообщает ESPN, теперь 28-летний валлиец хочет остаться в королевском клубе и доказать новому наставнику свою состоятельность.

Напомним, что ранее Бэйл задумывался об уходе из "Реала", так как имел натянутые отношения с бывшим главным тренером Зинедином Зиданом. Контракт звёздного футболиста со "сливочными" рассчитан до 2022 года.

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