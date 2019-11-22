Бэйл вошел в заявку "Реала" на матч с "Реал Сосьедадом"

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Бэйл вошел в заявку "Реала" на матч с "Реал Сосьедадом"

Стало известно, кто заявлен "Реалом" на матч 14-го тура чемпионата Испании с "Реал Сосьедадом".

Отметим, что в список попал Гарет Бэйл, пропустивший месяц из-за травмы малоберцовой кости.

Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареола, Диего Альтубе.

Защитники: Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Ферлан Менди.

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Иско.

Нападающие: Эден Азар, Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лука Йович, Родриго.

Матч "Реал" - "Реал Сосьедад" пройдет завтра, 23 ноября на "Сантьяго Бернабеу". 

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