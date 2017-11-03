Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл восстановился после травмы, из-за которой он пропустил более месяца.

Как сообщает AS, 28-летний валлиец сегодня тренировался в общей группе. Вскоре он будет готов вернуться на поле.

В этом сезоне Бэйл сыграл за "Реал" 9 матчей, забил 3 гола и сделал 4 ассиста.

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