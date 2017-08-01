Бэйл, возможно, получил повреждение на тренировке

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Бэйл, возможно, получил повреждение на тренировке

Валлийский полузащитник "Реала" Гарет Бэйл не сумел завершить тренировку, сообщает Marca.

По сведениям издания, главный тренер королевского клуба Зинедин Зидан решил не перегружать игрока и отпустил его досрочно. Впрочем, есть подозрение, что футболист вновь травмировал лодыжку.

Стоит отметить, что 28-летний Бэйл получил около 20 травм за четыре года выступлений за "Реал".

Не пропустите: Бэйл является фаворитом среди трио ВВС на расставание с "Реалом", в случае покупки Мбаппе. | http://soccernews.ru

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