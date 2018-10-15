Бэйл возвращается в "Реал"

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл покинул расположение сборной Уэльса, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, 29-летний футболист досрочно возвращается в клуб в связи с мышечной травмой паха, полученной ещё до начала международного перерыва.

Таким образом, Бэйл так и не смог помочь своей национальной команде, которая уже проиграла сборной Испании в товарищеском матче (1:4).

Теперь "драконам" предстоит сыграть без своего лидера с Ирландией в рамках Лиги Наций.

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