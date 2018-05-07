Бэйл впервые забил "Барселоне" в Примере

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл поразил ворота "Барселоны" в матче 36-го тура чемпионата Испании.

Таким образом, 28-летний валлиец впервые забил "сине-гранатовым" в рамках Примеры.

Ранее Бэйл отличался в матчах с "Барселоной" только в кубковых турнирах.

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