Бэйл все еще не исключает своего ухода из "Реала"

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл все еще не исключает своего ухода из королевского клуба, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что интерес к 29-летнему игроку "сливочных" по-прежнему проявляет "Манчестер Юнайтед". При этом сам валлиец не отвечает отказом на запросы "красных дьяволов", давая понять, что будет готов изучить их предложение, если оно покажется достойным для него.

Напомним, Лопетеги определился с тем, как будет восполнять потерю Роналду. | soccernews.ru