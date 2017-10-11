Бэйл: "Все мы хотим, чтобы Коулмэн остался в сборной"

Хавбек сборной Уэльса Гарет Бэйл не хочет, чтобы наставник Крис Коулмэн ушел в отставку.

"Все мы хотим, чтобы Крис остался. Его вклад в валлийский футбол и национальную команду просто невероятен. Мы не собираемся постоянно оглядываться на успешный для нас Евро-2016, однако хотим вновь добиться таких результатов. Будет нелегко, но Коулмэн - именно тот человек, который сможет собрать нас воедино, настроить на нужный лад и помочь добиться желаемых побед" - приводит слова Бэйла FourFourTwo.

Напомним, что сборная Уэльса не смогли пройти на ЧМ-2018.

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