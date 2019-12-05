Бэйл вслед за Азаром и Марсело получил травму

Крайний полузащитник "Реала" Гарет Бэйл получил травму на тренировке. Об этом пишет AS.

По информации издания, валлиец почувствовал дискомфорт в двуглавой мышце бедра. Из-за повреждения футболист пропустит матчи с "Эспаньолом" в Примере и с "Брюгге" в Лиге Чемпионов, однако к игре с "Барселоной" должен успеть восстановиться.

Ранее сообщалось, что травму получил полузащитник Эден Азар и защитник Марсело.

Матч "Барселона" - "Реал" состоится 18 декабря на "Камп Ноу".

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