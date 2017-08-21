Бэйл второй сезон подряд забивает первый гол "Реала" в Ла Лиге

В матче первого тура чемпионата Испании "Реал" на выезде играет с "Депортиво".

Счет в середине первой половины открыл валлийский полузащитник королевского клуба Гарет Бэйла.

Стоит отметить, что Бэйл также забил первый гол "Реала" в Ла Лиге и в прошлом сезоне. Тогда валлиец поразил ворота "Реала Сосьедад".

Не пропустите: Зидан: "Я надеюсь, что предстоящий сезон станет успешным для Бэйла". | http://soccernews.ru