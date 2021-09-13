Бэйл выбыл из строя на длительный срок

Фото: инстаграм Гарета Бэйла/Автор неизвестен

Валлийский нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл получил серьезную травму подколенного сухожилия, сообщает Marca.

По сведениям источника, футболист выбыл из строя на длительный срок. Форвард сможет вернуться на поле не раньше конца октября. Травму валлиец получил во время тренировки перед матчем 4-го тура чемпионата Испании с "Сельтой" (5:2).

В нынешнем сезоне 32-летний Бэйл провел за "Реал" три матча и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Анчелотти высказался о срыве трансфера Мбаппе в "Реал". | http://soccernews.ru