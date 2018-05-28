Бэйл выдвинет "Реалу" условие

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Бэйл выдвинет "Реалу" условие

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл рассматривает вариант с продолжением карьеры в мадридском клубе.

Как сообщает Marca, для того, чтобы валлиец остался в "Реале", клубу необходимо выполнить всего одно условие, а именно вновь сделать Бэйла игроком основного состава.

Отметим, что Бэйл не будет выпрашивать нового контракта и увеличения зарплаты, он просто хочет получать больше игрового времени.

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