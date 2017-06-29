Бэйл выразил желание перейти в "Манчестер Юнайтед"

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл выразил желание покинуть свой клуб, информирует The Sun.

По сведениям издания, 27-летний футболист решил присоединиться к "Манчестер Юнайтед", который интересуется им еще с прошлого лета. Однако помешать трансферу валлийца может главный тренер королевского клуба Зинедин Зидан, который намерен предпринять попытки удержать одного из лидеров своей команды.

В завершившемся сезоне Бэйл забил 9 мячей и сделал 5 результативных передач в 27 матчах за "Реал".

Напомним, "Интер" готовится сделать щедрое предложение по игроку "Реала". | soccernews.ru