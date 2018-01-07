Бэйл вышел в основе "Реала" впервые за последние три с половиной месяца

В матче 18-го тура чемпионата Испании "Реал" на выезде играет с "Сельтой".

В стартовом составе королевского клуба вышел валлийский полузащитник Гарет Бэйл. Стоит отметить, что в последний раз хавбек играл в основе мадридцев 20 сентября прошлого года.

Полностью заявка "Реал" на этот матч выглядит так: Навас - Начо, Варан, Хакими, Марсело - Каземиро - Кроос, Модрич - Бэйл, Роналду, Иско. Запасные - Касилья, Вальехо, Эрнандес, Асенсио, Ковачич, Васкес, Майораль.

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