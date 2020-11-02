Бэйл высказался о первом голе после возвращения в "Тоттенхэм"

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Бэйл высказался о первом голе после возвращения в "Тоттенхэм"

Вингер лондонского "Тоттенхэма" Гарет Бэйл дал комментарии после воскресного матча с "Брайтоном".

"Шпоры" выиграли со счётом 2:1, а звёздный валлиец записал в свой актив победный гол.

"Я хотел помочь команде, поэтому после забитого мяча у меня прекрасные чувства. Я усердно работал, и мне повезло отличиться. Очевидно, Серхио Регилон сыграл великолепно, а я оказался в нужное время в нужном месте. Мы растём с каждой игрой. Даже если мы совершаем ошибки, то учимся на них и стараемся извлечь из них только позитив", - приводит слова Бэйла BBC.

Для 31-летнего футболиста это дебютный гол после возвращения в "Тоттенхэм" из мадридского "Реала".

Не пропустите: Моуринью: "Тоттенхэм" должен понять, что Бэйл уже не тот игрок, что был семь лет назад". | http://soccernews.ru
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