Бэйл высказался о своем положении в "Реале"
Валлийский нападающий "Реала" Гарет Бэйл рассказал о своем положении в королевском клубе.
"Меня сделали козлом отпущения и, возможно, это было не совсем справедливо. Я бы не сказал, что счастлив в "Реале", но всегда полностью выкладываюсь на поле. Моя непростая ситуация все еще не разрешилась. Нам нужно поговорить с руководством и прийти к какому-то решению", - приводит слова Бэйла Sky Sports.
В нынешнем сезоне 30-летний Бэйл провел за "Реал" три матча во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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