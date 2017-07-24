Бэйл высказался о своем возможном переходе в "Манчестер Юнайтед"

Теги гарет бэйлреал мадридманчестер юнайтеджозе моуринью

Бэйл высказался о своем возможном переходе в "Манчестер Юнайтед"Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл высказался о своем возможном переходе в английский "Манчестер Юнайтед".

"Жозе Моуриньо сказал, что мой переход в "Манчестер Юнайтед" невозможен?. Значит, так и есть. Вижу ли я этот трансфер? Мне нечего сказать по этому поводу. Я счастлив в "Реале", - приводит слова 28-летнего футболиста BBC.

Напомним, сегодня ночью "Манчестер Юнайтед" в серии пенальти обыграл "Реал". | soccernews.ru

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