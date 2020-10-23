Бэйл высказался о своей игровой форме

Вингер лондонского "Тоттенхэма" Гарет Бэйл прокомментировал свои кондиции после матча Лиги Европы против ЛАСКа (3:0).

Для 31-летнего валлийца эта игра стала второй в составе "шпор" после возвращения из мадридского "Реала".

"Я ещё не готов на сто процентов. Для меня сейчас будто мини-предсезонка, стараюсь набрать форму. Надеюсь, мне не потребуется много времени, чтобы вернуться к оптимальным кондициям. Я наслаждаюсь пребыванием в команде и возвращением на поле", - приводит слова Бэйла Team Talk.

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