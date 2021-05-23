Бэйл высказался о травле Азара
Фото: инстаграм Бэйла/Автор неизвестен
Футболист сборной Уэльса и "Тоттенхэма" Гарет Бэйл, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу", прокомментировал историю, которая сложилась с Эденом Азаром.
Напомним, что после вылета "Реала" из Лиги Чемпионов от "Челси" бельгиец, выступавший за синих с 2012 по 2019 год, подошел к Курту Зума и Эдуару Менди, обнялся с ними и, смеясь, пообщался.
"Я видел это. Выглядело так, будто он только что убил кого-то. В конце концов, это игра", – сказал Бэйл.
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