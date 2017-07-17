Бэйл высказался о возможном трансфере Мбаппе в "Реал"

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл высказался о возможном переходе форварда "Монако" Килиана Мбаппе в королевский клуб.

"Если честно, я видел не много его игр. Я нечасто смотрю футбол по телевизору. Но я знаю, что он - хороший игрок, и если он перейдет в "Реал", то только потому, что он провел хороший сезон. Мы надеемся, что он сможет помочь команде, если он присоединится к нам ", - цитирует 28-летнего футболиста "сливочных" Marca.

Напомним, Бэйл не собирался уходить из "Реала". | soccernews.ru