Бэйл высказался о возвращении в "Тоттенхэм"

Новичок "Тоттенхэма" Гарет Бэйл дал комментарии по поводу своего перехода из "Реала" в лондонский клуб.

Напомним, что "шпоры" арендовали 31-летнего футболиста, который уже выступал за команду с 2007 по 2013 год.

"Здорово вернуться в особенный для меня клуб, здесь я сделал себе имя. Невероятный клуб, восхитительные фанаты. Надеюсь, смогу восстановить игровую форму и помочь команде выиграть трофеи. Всегда думал, что было бы здорово вернуться в "Тоттенхэм" после ухода из "Реала". Эта возможность появилась очень вовремя. Я голоден и мотивирован. С нетерпением жду матчей.

Выступая за "Реал", я приобрёл менталитет победителя, понимаю, как выигрывать трофеи. Надеюсь передать опыт игрокам "Тоттенхэма", вселить в них веру, что нам по силам выиграть трофей. И это цель на новый сезон - не просто выиграть трофей, а бороться на всех фронтах", - сказал Бэйл.

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