Бэйл высказался в преддверии матча против Дании на Евро-2020

Фото: инстаграм Бэйла/Автор неизвестен

Форвард мадридского "Реала" и капитан сборной Уэльса Гарет Бэйл высказался в преддверии матча 1/8 финала чемпионата Европы против сборной Дании.

"Снова — настоящий вызов. Мы знаем, что у сборной Дании отличная, качественная и организованная команда. К стартовому свистку мы будем готовы ещё раз отдать все наполе и показать наш лучший футбол. Поэтому нам и хочется играть в футбол, чтобы проверять себя в деле и играть на крупнейших турнирах.

У нас было на этой неделе некоторое время на то, чтобы восстановиться, и это приятно. На тренировках проделана большая работа. А тех, кому не по нраву такой календарь игр, здесь и быть не должно.

Как далеко мы можем пройти на Евро? Ни о чём другом, кроме завтрашнего матча, нам сейчас мечтать не стоит. Не нужно загадывать наперёд.

Не думаю, что статистика повлияет на этот состав команды. Никого из нас она, по большому счёту, не заботит. Никакого значения в ней нет. Мы завтра просто хотим сыграть в футбол, где бы он ни был, против очень хорошей команды.

Мы знаем, что это — событие. Чувствуем, каков здесь уровень каждого матча с нашим участием. Нам попросту необходимо играть и не думать об этом. Количество болельщиков? Когда играли против сборной Турции, полагаю, на стадионе было порядка 18 тысяч, так что для нас это уже значения не имеет. Непосредственно на поле завтра будем только мы и соперники.

Вполне возможно, что у нас был переходный период из-за появления в команде молодых игроков. Со временем мы стали лучше, сильнее как команда. Нам всё более комфортно друг с другом — чувствую, в этом разница между сегодняшним днём и тем, что было тогда. Надеюсь, завтра мы сумеем доказать то, что стали намного лучше.

Статус аутсайдера? Мы никогда не были фаворитами. Для нас это значения не имеет. Приходите завтра на игру — на поле будем только мы и наши соперники. Верю в то, что мы сможем сыграть здорово и выполнить свои задачи", — цитирует Бэйла официальный сайт УЕФА.

Уэльс сыграет против сборной Дании 26 июня, в 19:00 (мск). Место проведения - Амстредам.

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