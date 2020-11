Бэйл вызван в сборную Уэльса впервые с сентября

Форвард "Тоттенхэма" Гарет Бэйл вызван на ближайшие матчи сборной Уэльса. Об этом сообщается на официальном сайте национальной команды.

Отметим, 31-летний игрок получил вызов в команду впервые за два месяца.

2️⃣9️⃣ players announced for @Cymru's upcoming the matches.



Find out more #TogetherStronger