Бэйл вызван в сборную Уэльса впервые с сентября

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Бэйл вызван в сборную Уэльса впервые с сентября

Форвард "Тоттенхэма" Гарет Бэйл вызван на ближайшие матчи сборной Уэльса. Об этом сообщается на официальном сайте национальной команды.

Отметим, 31-летний игрок получил вызов в команду впервые за два месяца.

Футболист пропустил матче в октябре из-за травмы.

В текущем сезоне Бэйл провел 4 матча за "Тоттенхэм", забив 1 гол и сделав 1 ассист.

А еще: "Тоттенхэм" превратил клубную базу в поле для гольфа ради Бэйла| http://soccernews.ru
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