Бэйл: "Я никогда не планировал завершать карьеру"

1 Теги реал мадридуэльсгарет бэйл

Бэйл: "Я никогда не планировал завершать карьеру"

Фото инстаграм Гарета Бэйла

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл опроверг летние слухи о своём желании уйти из профессионального футбола.

"Я никогда не планировал завершать карьеру. Я просто хотел сосредоточиться на Чемпионате Европы. Пытался сделать так, чтобы ничего меня не отвлекало", - приводит слова 32-летнего футболиста WalesOnline.

Напомним, что следующим летом валлиец с высокой долей вероятности станет свободным агентом в связи с истечением контракта с "Реалом".

В составе "сливочных" Бэйл забил 106 голов и сделал 68 ассистов в 254 матчах.

Не пропустите: Азар: "Я очень счастлив в "Реале". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Молодец гольфист. Классно доит и троллит Реал! ))))))))))

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Салах назвал "Ливерпулю" свои требования по зарплате

Салах назвал "Ливерпулю" свои требования по зарплате

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов