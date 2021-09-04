Бэйл: "Я никогда не планировал завершать карьеру"

Фото инстаграм Гарета Бэйла

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл опроверг летние слухи о своём желании уйти из профессионального футбола.

"Я никогда не планировал завершать карьеру. Я просто хотел сосредоточиться на Чемпионате Европы. Пытался сделать так, чтобы ничего меня не отвлекало", - приводит слова 32-летнего футболиста WalesOnline.

Напомним, что следующим летом валлиец с высокой долей вероятности станет свободным агентом в связи с истечением контракта с "Реалом".

В составе "сливочных" Бэйл забил 106 голов и сделал 68 ассистов в 254 матчах.

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