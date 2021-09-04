Бэйл: "Я никогда не планировал завершать карьеру"
Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл опроверг летние слухи о своём желании уйти из профессионального футбола.
"Я никогда не планировал завершать карьеру. Я просто хотел сосредоточиться на Чемпионате Европы. Пытался сделать так, чтобы ничего меня не отвлекало", - приводит слова 32-летнего футболиста WalesOnline.
Напомним, что следующим летом валлиец с высокой долей вероятности станет свободным агентом в связи с истечением контракта с "Реалом".
В составе "сливочных" Бэйл забил 106 голов и сделал 68 ассистов в 254 матчах.
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|Команда
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|2
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|19
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|Атлетико Мадрид
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|4
|Севилья
|20
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|6
|Реал Сосьедад
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|Валенсия
|20
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|8
|Атлетик Бильбао
|20
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|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
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|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
|20
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|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
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|Эспаньол
|20
|14