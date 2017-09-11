Бэйл: "Я уже привык и к похвале, и к критике в свой адрес"

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл поделился мнением о Зинадине Зидане и о критике в свой адрес.

"Зидан очень спокойный. Наш тренер наслаждается футболом. Он именно такой, каким вы его видите перед телекамерами. Он хочет, чтобы мы творили при атакующих действиях, а в защите вся команда должна обороняться как единое целое. Он хочет, чтобы в защите каждый футболист помогал и страховал другого.

Я никогда не расстраивался из-за критики. Это просто чье-то мнение. Газеты нужно продавать, поэтому в них нужно что-то писать. Я уже привык и к похвале, и к критике в свой адрес. Меня это не беспокоит" - приводит слова Бэйла As.

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