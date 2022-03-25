Бэйл ярко высказался о своём дубле в матче Уэльс - Австрия

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Бэйл ярко высказался о своём дубле в матче Уэльс - Австрия

Фото инстаграм Гарета Бэйла

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл поделился эмоциями после выхода сборной Уэльса в финал стыков отборочного турнира ЧМ-2022.

Напомним, что валлийцы победили Австрию со счётом 2:1, а игрок "сливочных" оформил дубль в этом поединке.

"Я не должен никому отвечать или посылать какие-то сигналы. Это пустая трата моего времени. Просто критикам должно быть стыдно. Я могу забить со штрафного, когда мне дают играть. Первый гол придал нам сил, второй тоже получился неплохим.

У меня в конце матча возникли судороги, на это нормально. Я сделаю всё ради своей страны, и сегодня все играли с таким отношением. Мы сделали половину работы", - цитирует Бэйла Metro.

Примечательно, что скандальный футболист с начала сезона 2021/22 забил 5 голов в составе сборной, а за "Реал" отличился только 1 раз.

Не пропустите: Бэйл рассказал о своем отношении к критике. | http://soccernews.ru
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