Бэйл ярко высказался о своём дубле в матче Уэльс - Австрия
Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл поделился эмоциями после выхода сборной Уэльса в финал стыков отборочного турнира ЧМ-2022.
Напомним, что валлийцы победили Австрию со счётом 2:1, а игрок "сливочных" оформил дубль в этом поединке.
"Я не должен никому отвечать или посылать какие-то сигналы. Это пустая трата моего времени. Просто критикам должно быть стыдно. Я могу забить со штрафного, когда мне дают играть. Первый гол придал нам сил, второй тоже получился неплохим.
У меня в конце матча возникли судороги, на это нормально. Я сделаю всё ради своей страны, и сегодня все играли с таким отношением. Мы сделали половину работы", - цитирует Бэйла Metro.
Примечательно, что скандальный футболист с начала сезона 2021/22 забил 5 голов в составе сборной, а за "Реал" отличился только 1 раз.
Не пропустите: Бэйл рассказал о своем отношении к критике. | http://soccernews.ru
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|Команда
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|19
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|Атлетико Мадрид
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|Хетафе
|20
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|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
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|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14