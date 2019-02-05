Бейл ярко высказался об уходе Зидана из "Реала"

Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл заявил, что не обсуждал с Зиданом его уход, утверждает Marca.

"Он не сообщал мне ничего о своем уходе. В последний раз я с ним общался в конце сезона. У нас прекрасные отношения, однако лучшими друзьями нас не назвать. Хорошие отношения", - сказал Бэйл.

В 2018 году Зидан в третий раз выиграл Лигу чемпионов и спустя несколько дней объявил об уходе из мадридского клуба.

Напомним, завтра, 6 февраля, состоится матч "Барселона" - "Реал" в Кубке Испании.

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