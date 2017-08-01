Бэйл является фаворитом среди трио ВВС на расставание с "Реалом", в случае покупки Мбаппе

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл может сменить клубную прописку уже текущим летом, информирует Marca.

По сведениям издания, валлиец стал главным претендентом среди звездного трио "сливочных" ВВС на уход из команды, если действующий обладатель кубка чемпионов все же подпишет форварда "Монако" Килиана Мбаппе. Такое положение дел сформировалось после неудачного прошлого сезона в исполнении Бэйла и его невнятной игры во время предсезонных товарищеских матчей "Реала" против английских "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", а также каталонской "Барселоны".

Напомним, Бэйл разочаровал своих одноклубников продемонстрированной формой. | soccernews.ru