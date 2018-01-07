Бэйл забил 200-й гол "Реала" в эпоху Зидана

В матче 18-го тура чемпионата Испании "Реал" на выезде играет с "Сельтой".

Дублем в этом поединке отметился валлийский полузащитник королевского клуба Гарет Бэйл.

Первый гол хавбека стал 200-м для "Реала" с того времени, как клуб возглавил Зинедин Зидан.

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