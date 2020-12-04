Бэйл забил 200-й гол за карьеру

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Бэйл забил 200-й гол за карьеру

Вингеру лондонского "Тоттенхэма" Гарету Бэйлу покорилась юбилейная бомбардирская отметка.

Во вчерашнем матче Лиги Европы против ЛАСКа (3:3) звёздный валлиец забил 200-й мяч за карьеру.

Лучшие показатели у Бэйла были в мадридском "Реале" - 105 голов, в "Тоттенхэме" - 57, в сборной Уэльса - 33, в "Саутгемптоне" - 5.

Напомним, что права на футболиста до лета 2022 года принадлежат королевскому клубу, а за "шпор" он играет по аренде до конца сезона. 

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