Бэйл забил 200-й гол за карьеру
Вингеру лондонского "Тоттенхэма" Гарету Бэйлу покорилась юбилейная бомбардирская отметка.
Во вчерашнем матче Лиги Европы против ЛАСКа (3:3) звёздный валлиец забил 200-й мяч за карьеру.
Лучшие показатели у Бэйла были в мадридском "Реале" - 105 голов, в "Тоттенхэме" - 57, в сборной Уэльса - 33, в "Саутгемптоне" - 5.
Напомним, что права на футболиста до лета 2022 года принадлежат королевскому клубу, а за "шпор" он играет по аренде до конца сезона.
Не пропустите: Жозе Моуринью раскритиковал формат еврокубков. | http://soccernews.ru
главное
-
Россия ухудшила положение в таблице коэффициентов УЕФА: Португалия оторвалась, Нидерланды и Бельгия приблизились
-
УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
-
Главные новости дня: 3 декабря
-
Определились 18 участников плей-офф Лиги Европы
-
Позор ЦСКА, феерии "Арсенала" и "Милана": все результаты Лиги Европы 3 декабря
Лента новостей
-
Касильяс высказался о возможном уходе Рамоса из "Реала"
-
Геркус - о клубах РПЛ в еврокубках: "Какое-то соревнование по самоуничтожению"
-
Собослаи может покинуть "Зальцбург" в январе, но при одном условии
-
Альфонсо Дэвис - лучший футболист Канады в 2020 году
-
Моуринью рассказал, сколько лет ещё планирует тренировать
-
Венский "Рапид" установил антирекорд Лиги Европы
-
Кутепов рассказал, почему "Спартак" не отпустил его в другой клуб
-
Бэйл забил 200-й гол за карьеру
-
РФС объявил о замене двух арбитров в матче "Краснодар" - "Ротор"
-
Ушел из "Барсы" из-за игры не на родной позиции, проиграл 5 финалов со сборной, запомнился как неуступчивая легенда: вспоминаем главные факты из биографии Хавьера Маскерано
-
Россия ухудшила положение в таблице коэффициентов УЕФА: Португалия оторвалась, Нидерланды и Бельгия приблизились
-
Пять европейских топ-клубов поспорят за 18-летнего форварда "Палмейраса"
-
В испанском музее появилась статуя Месси
-
Три сезона подряд ЦСКА вылетает из еврокубков по итогам группового этапа
-
УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
-
Главные новости дня: 3 декабря
-
Луис Суарес выздоровел от коронавируса и готов вернуться на поле
-
Определились 18 участников плей-офф Лиги Европы
-
Позор ЦСКА, феерии "Арсенала" и "Милана": все результаты Лиги Европы 3 декабря
-
"Рейнджерс" Джеррарда одержал волевую победу в Лиге Европы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18