Бэйл забил не менее 15 голов в четырёх из пяти сезонов в составе "Реала"
Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл поразил ворота "Леганеса" в матче 35-го тура испанской Примеры.
Этот гол стал 15-м для 28-летнего валлийца во всех турнирах текущего сезона.
Как сообщает Opta, Бэйл забил не менее 15 мячей в четырёх из пяти сезонов в составе "Реала".
Всего же звёздный полузащитник отличился 82 раза в футболке "сливочных". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|33
|83
|2
|Атлетико Мадрид
|34
|72
|3
|Реал Мадрид
|34
|71
|4
|Валенсия
|34
|66
|5
|Бетис
|34
|56
|6
|Вильярреал
|34
|54
|7
|Хетафе
|35
|49
|8
|Севилья
|34
|48
|9
|Жирона
|35
|48
|10
|Реал Сосьедад
|35
|46
|11
|Сельта Виго
|35
|45
|12
|Эйбар
|34
|43
|13
|Алавес
|34
|41
|14
|Атлетик Бильбао
|35
|40
|15
|Леганес
|35
|40
|16
|Эспаньол
|35
|40
|17
|Леванте
|35
|40
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|34
|28
|19
|Лас Пальмас
|35
|22
|20
|Малага
|34
|20