Бэйл забил не менее 15 голов в четырёх из пяти сезонов в составе "Реала"

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл поразил ворота "Леганеса" в матче 35-го тура испанской Примеры.

Этот гол стал 15-м для 28-летнего валлийца во всех турнирах текущего сезона.

Как сообщает Opta, Бэйл забил не менее 15 мячей в четырёх из пяти сезонов в составе "Реала".

Всего же звёздный полузащитник отличился 82 раза в футболке "сливочных". | http://soccernews.ru