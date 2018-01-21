Бэйл забил пять голов в 2018 году - лучший показатель в Ла Лиге

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Бэйл забил пять голов в 2018 году - лучший показатель в Ла Лиге

В матче 19-го тура чемпионата Испании "Реал" принимает "Депортиво".

Дублем в этом поединке отметился валлийский полузащитник королевского клуба Гарет Бэйл.

Стоит отметить, что 28-летний Бэйл забил уже пять голов в 2018 году во всех турнирах и это больше любого другого игрока Ла Лиги.

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