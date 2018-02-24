Бэйл забил самый быстрый гол "Реала" во втором тайме за последние 14 лет

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Бэйл забил самый быстрый гол "Реала" во втором тайме за последние 14 лет

Форвард "Реала" Гарет Бэйл забил в матче с "Алавесом" (4:0).

Как сообщает Opta, валлиец стал автором самого быстрого гола "Реала" во втором тайме. Гол был забит через 28 секунд.

Отметим, что в марте 2004 года Рауль забил через 19 секунд после начала второго тайма.

Смотрите также обзор матча "Реал" - "Алавес". | http://soccernews.ru

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