Бэйл забил в четвёртом матче Примеры подряд, это лучшая его серия с марта 2016 года

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл поразил ворота "Вильярреала" в матче 38-го тура чемпионата Испании.

Как сообщает Opta, 28-летний валлиец забил уже в четвёртом поединке Примеры подряд, это лучшая его серия с марта 2016 года.

Всего в этом сезоне Бэйл сыграл за "Реал" 37 матчей, забил 19 голов и сделал 8 результативных передач.

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