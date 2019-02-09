Бэйл забил юбилейный гол в составе "Реала"

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл поразил ворота "Атлетико" в матче 23-го тура испанской Примеры.

Как сообщает Opta, этот гол стал для 29-летнего валлийца сотым в составе "сливочных" во всех турнирах.

Бэйл выступает за "Реал" с 2013 года. Королевский клуб купил его у "Тоттенхэма" за 101 миллион евро.

За "бланкос" звёздный нападающий сыграл 217 матчей. Его голы распределились следующим образом: 76 - в Примере, 2 - в Кубке Испании, 16 - в Лиге Чемпионов, 6 - на Клубном Чемпионате Мира.

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