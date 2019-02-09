Бэйл забил юбилейный гол в составе "Реала"

Теги реал мадридгарет бэйлстатистика

Бэйл забил юбилейный гол в составе "Реала"

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл поразил ворота "Атлетико" в матче 23-го тура испанской Примеры.

Как сообщает Opta, этот гол стал для 29-летнего валлийца сотым в составе "сливочных" во всех турнирах.

Бэйл выступает за "Реал" с 2013 года. Королевский клуб купил его у "Тоттенхэма" за 101 миллион евро.

За "бланкос" звёздный нападающий сыграл 217 матчей. Его голы распределились следующим образом: 76 - в Примере, 2 - в Кубке Испании, 16 - в Лиге Чемпионов, 6 - на Клубном Чемпионате Мира.

Не пропустите: "Ювентус" рассматривает двух игроков "Реала" на замену Дибале. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

ПСЖ одолел "Бордо" в 24-м туре чемпионата Франции

ПСЖ одолел "Бордо" в 24-м туре чемпионата Франции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 22 50
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 22 44
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 22 42
4 Севилья Севилья 22 36
5 Хетафе Хетафе 23 35
6 Бетис Бетис 22 32
7 Алавес Алавес 22 32
8 Валенсия Валенсия 22 30
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 22 30
10 Эйбар Эйбар 22 29
11 Леванте Леванте 22 27
12 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 22 26
13 Леганес Леганес 22 26
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 23 26
15 Эспаньол Эспаньол 22 25
16 Сельта Виго Сельта Виго 23 24
17 Жирона Жирона 22 24
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 22 23
19 Вильярреал Вильярреал 23 20
20 Уэска Уэска 22 15
Полная таблица

топ-5 тегов