Бэйл забил юбилейный гол в составе "Реала"
Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл поразил ворота "Атлетико" в матче 23-го тура испанской Примеры.
Как сообщает Opta, этот гол стал для 29-летнего валлийца сотым в составе "сливочных" во всех турнирах.
Бэйл выступает за "Реал" с 2013 года. Королевский клуб купил его у "Тоттенхэма" за 101 миллион евро.
За "бланкос" звёздный нападающий сыграл 217 матчей. Его голы распределились следующим образом: 76 - в Примере, 2 - в Кубке Испании, 16 - в Лиге Чемпионов, 6 - на Клубном Чемпионате Мира.
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"Атлетико" и "Реал" назвали стартовые составы на мадридское дерби
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|22
|50
|2
|Атлетико Мадрид
|22
|44
|3
|Реал Мадрид
|22
|42
|4
|Севилья
|22
|36
|5
|Хетафе
|23
|35
|6
|Бетис
|22
|32
|7
|Алавес
|22
|32
|8
|Валенсия
|22
|30
|9
|Реал Сосьедад
|22
|30
|10
|Эйбар
|22
|29
|11
|Леванте
|22
|27
|12
|Атлетик Бильбао
|22
|26
|13
|Леганес
|22
|26
|14
|Реал Вальядолид
|23
|26
|15
|Эспаньол
|22
|25
|16
|Сельта Виго
|23
|24
|17
|Жирона
|22
|24
|18
|Райо Вальекано
|22
|23
|19
|Вильярреал
|23
|20
|20
|Уэска
|22
|15