Бэйл: "Забить такой гол в финале Лиги Чемпионов - это настоящая мечта"

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Бэйл: "Забить такой гол в финале Лиги Чемпионов - это настоящая мечта"

Вингер "Реала" Гарет Бэйл поделился мнением о своем голе в финале Лиги Чемпионов.

"Забить такой гол в финале Лиги Чемпионов - это настоящая мечта. По правде говоря, я никогда прежде не забивал ударом через себя, хотя попыток было предостаточно. Всегда хотел сделать что-то подобное.

Марсело выполнил передачу, и мяч находился на идеальной высоте. Очень здорово, что мне удалось нанести акцентированный удар и поразить цель" - приводит слова Бэйла сайт УЕФА.

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