Бэйл задумался о завершении карьеры
Фото: инстаграм Бэйла
Вингер "Реала" Гарет Бэйл задумался над завершением карьеры.
По сведениям AS, 31-летний валлиец по окончании аренды в "Тоттенхэме" намерен вернуться в "Реал" и отработать оставшийся год контракта.
Летом 2022 года Бэйл рассмотрит вариант с завершением карьеры. На данный момент футболист сконцентрирован на подготовке к Евро-2020.
В этом сезоне на счету Бэйла 14 голов и три ассиста в 33 играх.
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