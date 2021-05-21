Бэйл задумался о завершении карьеры

Фото: инстаграм Бэйла

Вингер "Реала" Гарет Бэйл задумался над завершением карьеры.

По сведениям AS, 31-летний валлиец по окончании аренды в "Тоттенхэме" намерен вернуться в "Реал" и отработать оставшийся год контракта.

Летом 2022 года Бэйл рассмотрит вариант с завершением карьеры. На данный момент футболист сконцентрирован на подготовке к Евро-2020.

В этом сезоне на счету Бэйла 14 голов и три ассиста в 33 играх.

Читайте также: Бэйл рассказал, как изменилась игра "Тоттенхэма" после увольнения Моуринью. | http://soccernews.ru