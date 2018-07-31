Бэйл задумывается о продлении контракта с "Реалом"

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Бэйл задумывается о продлении контракта с "Реалом"

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл задумывается о продлении контракта с королевским клубом.

Как сообщает The Sun, 29-летний валлиец готов начать соответствующие переговоры летом 2019 года.

Отметим, что действующее соглашение между Бэйлом и "Реалом" рассчитано до 2022 года.

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