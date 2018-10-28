Бэйл задумывается о возвращении в АПЛ

Теги реал мадридтоттенхэмгарет бэйл

Бэйл задумывается о возвращении в АПЛВингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл задумывается о возвращении в английскую Премьер-Лигу, информирует Football Espana.

По сведениям источника, валлиец уже контактировал с лондонским "Тоттенхэмом" относительно своего возможного перехода в их стан. На такой шаг 29-летний игрок может пойти ввиду того, что испытывает серьезное давление на "Сантьяго Бернабеу" из-за своей не самой лучшей игры. К тому же, он чувствует, что его организм не позволяет ему демонстрировать свой максимум на протяжении всего сезона.

Напомним,  Перес готов инвестировать 150 миллионов евро на покупку двух игроков в январе. | soccernews.ru

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