Бэйл запретил "Реалу" обнародовать информацию о своей травме
Хавбек мадридского "Реала" Гарет Бэйл не позволил клубу рассказать о его травме. Об этом сообщает AS.
Напомним, футболист был травмирован 13 октября в матче отбора Евро-2020 в составе сборной Уэльса против Хорватии (1:1). Из-за повреждения он не участвовал в игре 9-го тура Примеры и пропустил встречу 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Галатасараем" (1:0).
Вчера, 24 октября, сообщалось, что футболист вернулся в общий строй, однако пока занимается отдельно от команды.
В этом сезоне полузащитник участвовал в 6 матчах, отметившись 2 голами и 2 ассистами.
Не пропустите: "Барселона" определила трёх кандидатов на замену Умтити| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
главное
Лента новостей
-
"Барселона" интересуется футболистами сборной Бразилии
-
"Кристал Пэлас" досрочно получил 22,5 млн фунтов, продав банку платеж "МЮ" за Уан-Биссаку
-
Влашич рассказал о причинах домашнего поражения от "Ференцвароша"
-
Игроки "Тоттенхэма" пригласили Почеттино в ресторан, где выразили свою поддержку
-
Бэйл запретил "Реалу" обнародовать информацию о своей травме
-
Семин назвал причины поражения от "Ювентуса"
-
Adidas может стать техническим спонсором "Локомотива"
-
Стерлинг признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов
-
Ибрагимович: "Если я уйду, никто и не вспомнит, что такое МЛС"
-
Экс-защитник "Локомотива": "Сёмин мог по пути на базу остановить машину у магазина и взять ящик пива"
-
"Краснодар" опубликовал видео из раздевалки после победы над "Трабзонспором"
-
ПСЖ не смог договориться с Неймаром о продлении контракта
-
Ибрагимович вступил в перепалку с болельщиком, указав на свой пах
-
Экс-защитник "Локомотива" Сенников рассказал о влиянии секса на футболистов
-
Вратарь "Краснодара" и два украинца - в символической сборной недели в Лиге Европы
-
Погба пропустит ещё один матч из-за травмы
-
"Арсенал" продлил контракт с Костадиновым
-
Зинченко перенёс операцию
-
Тарасов прокомментировал назначение Тедеско на пост главного тренера "Спартака"
-
"Барселона" определила трёх кандидатов на замену Умтити
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|9
|19
|2
|Реал Мадрид
|9
|18
|3
|Гранада
|9
|17
|4
|Реал Сосьедад
|9
|16
|5
|Атлетико Мадрид
|9
|16
|6
|Вильярреал
|9
|14
|7
|Атлетик Бильбао
|9
|13
|8
|Хетафе
|9
|13
|9
|Валенсия
|9
|13
|10
|Севилья
|8
|13
|11
|Леванте
|8
|11
|12
|Реал Вальядолид
|9
|11
|13
|Осасуна
|9
|11
|14
|Алавес
|9
|11
|15
|Мальорка
|9
|10
|16
|Эйбар
|9
|9
|17
|Сельта Виго
|9
|9
|18
|Бетис
|9
|9
|19
|Эспаньол
|9
|5
|20
|Леганес
|9
|2