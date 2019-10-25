Бэйл запретил "Реалу" обнародовать информацию о своей травме

Хавбек мадридского "Реала" Гарет Бэйл не позволил клубу рассказать о его травме. Об этом сообщает AS.

Напомним, футболист был травмирован 13 октября в матче отбора Евро-2020 в составе сборной Уэльса против Хорватии (1:1). Из-за повреждения он не участвовал в игре 9-го тура Примеры и пропустил встречу 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Галатасараем" (1:0).

Вчера, 24 октября, сообщалось, что футболист вернулся в общий строй, однако пока занимается отдельно от команды.

В этом сезоне полузащитник участвовал в 6 матчах, отметившись 2 голами и 2 ассистами.

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