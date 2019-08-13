Бэйл ждёт увольнения Зидана

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Бэйл ждёт увольнения Зидана

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл не собирается уходить из королевского клуба, сообщает AS.

По сведениям издания, звёздный валлиец рассчитывает, что главный тренер команды Зинедин Зидан долго не продержится на посту, а с приходом нового наставника его положение изменится.

А если французский специалист сохранит работу, то 30-летний форвард дождётся открытия следующего трансферного окна в Китае и рассмотрит поступившие предложения.

Напомним, что контракт Бэйла с "Реалом" рассчитан до 2022 года. Этим летом "бланкос" пытались избавиться от игрока, но безуспешно.

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Карлыч69
Карлыч69

Лучший гольфист за всю историю Реала совсем оборзел! )))

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