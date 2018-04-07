Вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла интересует переход лишь в один клуб, информирует испанская пресса.

Сообщается, что ближайшим летом 28-летний игрок "сливочных" будет готов променять "Сантьяго Бернабеу" только на "Олд Траффорд". Валлийцу импонирует то, насколько в его услугах заинтересован главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью, а также готовность "красных дьяволов" удовлетворить его финансовые запросы по контракту.

Напомним, ранее сообщалось, что Бэйл передумал уходить из "Реала". | soccernews.ru