Бэйла освистали на "Сантьяго Бернабеу"

Фанаты мадридского "Реала" подвергли обструкции вингера команды Гарета Бэйла, сообщает Marca.

По сведениям издания, болельщики во время домашнего матча с "Атлетиком" встречали свистом все действия 29-летнего валлийца.

В определённый момент терпение футболиста лопнуло и он ответил трибунам поднятой вверх рукой. Что означает этот жест, неизвестно.

В текущем сезоне Бэйл сыграл за "Реал" 40 матчей, забил 14 голов и сделал 6 ассистов.

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