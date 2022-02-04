Бэйла рассмешило одно из решений Анчелотти в матче "Атлетик" - "Реал"

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Бэйла рассмешило одно из решений Анчелотти в матче "Атлетик" - "Реал"

Фото твиттер Гарета Бэйла

Поведение вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла снова стало объектом внимания СМИ.

Во время проигранного кубкового матча против "Атлетика" (0:1) валлийца рассмешило одно из решений главного тренера команды Карло Анчелотти.

Бэйл расхохотался, когда наставник вернул на скамейку запасных Эдена Азара, который разминался и готовился к выходу на поле.

Сам британец не играет за "Реал" с августа. По окончании нынешнего сезона он станет свободным агентом.

Не пропустите: Анчелотти прокомментировал вылет "Реала" из Кубка Испании. | http://soccernews.ru
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