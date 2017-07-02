Бэйла спросили о будущем Роналду

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Бэйла спросили о будущем РоналдуЖурналисты попытались выведать у вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла, останется ли Криштиану Роналду его одноклубником.

Как информирует Marca, вопрос о будущем португальской звезды "сливочных" был задан валлийцу во время его благотворительной игры в гольф. Однако Бэйл отказался отвечать представителям СМИ, быстро скрывшись от них на гольф-каре.

Напомним, "Реал" намерен перебить все предложения по Себальосу. | soccernews.ru

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