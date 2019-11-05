Бэйла вызвали в сборную Уэльса. За "Реал" он не играет ровно месяц

Тренерский штаб сборной Уэльса во главе с Райаном Гиггзом решил вызвать на ближайшие матчи квалификации Евро-2020 вингера "Реала" Гарета Бэйла.

Игрок "бланкос" включён в заявку "драконов" на игры против Азербайджана (16 ноября) и Венгрии (19 ноября).

Стоит отметить, что Бэйл в последний раз выходил на поле в составе "Реала" 5 октября.

После 30-летний футболист отправился в расположение национальной сборной, откуда вернулся с травмой, сведения о которой запретил разглашать.

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