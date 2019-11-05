Бэйла вызвали в сборную Уэльса. За "Реал" он не играет ровно месяц
Тренерский штаб сборной Уэльса во главе с Райаном Гиггзом решил вызвать на ближайшие матчи квалификации Евро-2020 вингера "Реала" Гарета Бэйла.
Игрок "бланкос" включён в заявку "драконов" на игры против Азербайджана (16 ноября) и Венгрии (19 ноября).
Стоит отметить, что Бэйл в последний раз выходил на поле в составе "Реала" 5 октября.
После 30-летний футболист отправился в расположение национальной сборной, откуда вернулся с травмой, сведения о которой запретил разглашать.
Не пропустите: Бэйл определился со следующим местом продолжения карьеры. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|Барселона
|11
|22
|2
|Реал Мадрид
|11
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|3
|Реал Сосьедад
|12
|22
|4
|Атлетико Мадрид
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|5
|Севилья
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|21
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|Гранада
|12
|20
|7
|Хетафе
|12
|19
|8
|Вильярреал
|12
|18
|9
|Осасуна
|12
|18
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|Атлетик Бильбао
|12
|17
|11
|Леванте
|12
|17
|12
|Реал Вальядолид
|12
|17
|13
|Валенсия
|12
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|14
|Эйбар
|12
|15
|15
|Бетис
|12
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|16
|Алавес
|12
|12
|17
|Мальорка
|12
|11
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|Сельта Виго
|12
|9
|19
|Эспаньол
|12
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|Леганес
|12
|5